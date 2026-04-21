Крупный пожар произошел сегодня в Череповце

Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров

Крупный пожар произошел сегодня утром в Череповце. По информации регионального управления МЧС, сообщение о возгорании в расселенном двухэтажном доме на 1-м Биржевом проезде поступило в пожарную охрану в начале пятого утра. Для ликвидации возгорания были отправлены 20 пожарных.

«С огнём удалось справиться на площади 450 квадратных метров. Сгорели дом и расположенный рядом сарай», - уточнили в МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем или поджог.