Житель Белозерска забил собутыльника до смерти

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело

В Белозерске задержан 35-летний местный житель по подозрению в убийстве. Как рассказали в региональном управлении следственного комитета, в выходные мужчина забил до смерти своего собутыльника.

«18 апреля в квартире дома на улице Ленина в городе Белозерске было обнаружено тело 44-летнего владельца помещения с множественными повреждениями на голове. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что смертельные повреждения потерпевшему причинил 35-летний гость при совместном распитии спиртного», - уточнили в следкоме.

Подозреваемый в настоящее время задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.