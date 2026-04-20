Под Череповцом иномарка перевернулась после столкновения с остановкой

ДТП травмы

Источник фото: Госавтоинспекция Вологодской области

Два человека госпитализированы


В Череповецком округе автомобиль «Шкода Октавия» перевернулся после столкновения с остановкой. Авария случилась накануне рано утром в селе Воскресенское.

Как сообщает областное управление Госавтоинспекции, 24-летний водитель «Шкоды» не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в остановку и перевернулся.

В ДТП травмы получили три человека – водитель иномарки и 20-летняя девушка доставлены в больницу, еще один травмированный пассажир после осмотра врачом оставлен на месте.

