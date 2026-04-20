Новости

Череповчанку погубила непотушенная сигарета

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
погибла в пожаре пожар

Источник фото: Управление МЧС по Вологодской области

Женщина погибла во время пожара


В Череповце 51-летняя женщина погибла из-за непотушенной сигареты. Происшествие случилось накануне около девяти часов вечера в квартире дома по улице Космонавта Беляева.

Как пояснили в управлении МЧС, после сообщения о задымлении в подъезде дома, на место происшествия были отправлены 22 огнеборца.

«Выяснилось, что дым идёт из квартиры на 2 этаже. На стук никто не отозвался, дверь вскрыли при помощи бензореза. В одной из комнат пожарные обнаружили 51-летнюю женщину. К сожалению, она погибла», - рассказали в региональном МЧС.

Огонь был потушен на площади 2 квадратных метра. Наиболее вероятной причиной происшествия специалисты считают непотушенную сигарету.

Скопировать ссылку
