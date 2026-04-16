Житель Чагодощенского округа сгорел вместе с домом

Трагедия произошла сегодня днем

В Чагодощенском округе во время пожара погиб 49-летний мужчина. Трагедия случилась сегодня днем в деревне Борисово.

По предварительным данным, возгорание произошло в жилом доме, после чего огонь из-за сильного ветра перекинулся на дачные строения.

Как рассказал заместитель начальника местного пожарно-спасательного гарнизона Денис Корепин, в результате возгорания полностью уничтожены четыре дома – один жилой и три дачных.

Во время тушения пожара в сгоревшем доме обнаружен погибшим его владелец. Всего в ликвидации очага возгорания принимали участие 12 огнеборцев.

Причины пожара в настоящее время устанавливаются.