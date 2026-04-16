Пятерых малолетних «зацеперов» сняли в Вологде с пригородного электропоезда

Источник фото: Вологодский ЛО МВД России на транспорте

Все они – ученики вологодских школ

В Вологде сотрудники транспортной полиции сняли электропоезда «Вологда – Вожега» пятерых малолетних «зацеперов». Подростки в возрасте от 11 до 15 лет «катались» на перегоне «Вологда-1 – Вологда-2», пытаясь зацепиться за выступающие части вагонов. Все нарушители – ученики городских школ Вологды.

«Дети пояснили, что решили попробовать экстремальное увлечение для популярности в социальных сетях», - рассказали в линейном управлении на транспорте.

Полиция провела со школьниками профилактические беседы, а в отношении их родителей составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Сотрудники полиции напоминают, что такое увлечение, как «зацепинг» очень часто оказывается смертельным.