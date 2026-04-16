Вологодские следователи вычислили мужчину, убившего 30 лет назад таксиста

На момент совершения преступления ему было 24 года

Вологодское управление следственного комитета заявляет о раскрытии убийства, совершенного в 1996 году. Обвиняемый по делу – 54-летний житель Мурманской области.

Как пояснили в региональном следкоме, в марте того года около деревни Емельяново Вологодского района с травмой головы был обнаружен труп таксиста. Недалеко от места происшествия стоял автомобиль, на котором мужчина занимался частным извозом.

Первоначально установить подозреваемого по делу правоохранителям не удалось. Однако после повторного изучения дела аналитической группой были вновь отработаны пассажиры, которых перевозил потерпевший.

«В поле зрения правоохранителей попал уроженец Вологодской области, который в то время работал в Мурманске и за несколько дней до смерти таксиста вернулся в регион, где распивал спиртное, а также пользовался услугами частного извоза», - сообщает вологодский следком.

Фигурант, который проживал в Мурманске, был доставлен в Вологду, где во время допроса признался в убийстве.

Мужчина рассказал, что во время поездки он заподозрил таксиста в краже своих вещей. Во время ссоры он нанес водителю несколько ударов по лицу, затем затолкал потерпевшего на водительское сиденье, вывез его за город, где продолжил избивать.

«Когда пострадавший достал газовый пистолет и произвел из него несколько выстрелов в воздух, обвиняемый выхватил оружие, и нанес рукояткой множественные удары по голове таксиста. После этого он вновь посадил мужчину в автомобиль, подъехал к обочине и вытолкнул его в канаву. Смерть потерпевшего наступила на месте через непродолжительное время от полученной травмы головы», - уточнили в ведомстве.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.