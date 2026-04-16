Крупный пожар произошел накануне в Сямженском округе

На ликвидацию пожара у огнеборцев ушло почти 10 часов

Крупный пожар случился накануне в деревне Гридино Сямженского округа. В результате ЧП погибла 64-летняя женщина.

Как пояснили в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании одноэтажного деревянного дома поступило в пожарную охрану около 13:30. Когда огнеборцы добрались до места пожара, дом был полностью охвачен огнем. При этом из-за сильного ветра огонь уже перекинулся сначала на нежилое строение, а затем на еще один жилой дом.

«Площадь пожара составила 686 квадратных метров. Огонь уничтожил два дома, деревянный гараж, хозпостройку, крышу и хозяйственный двор ещё одного жилого дома. Выгорело 2,5 гектара сухой растительности. Повреждены две бани, теплица, внутренняя отделка и имущество жилой части третьего дома», - рассказали в МЧС.

Полностью ликвидировать последствия возгорания 16 огнеборцев смогли только ближе к полуночи.

После разборов сгоревшего жилого дома были обнаружены останки предположительно его 64-летней хозяйки.

Как уточнили в МЧС, предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении со стороны погибшей.