Житель Грязовецкого округа оштрафован за сжигание мусора
Житель деревни Боброво Грязовецкого округа заплатит штраф в 10 тысяч рублей за сжигание мусора на своем земельном участке. Как пояснили в региональном управлении МЧС, мужчина накануне развел на участке открытый огонь, однако из-за сильного ветра пламя перекинулось на сухую траву.
В результате площадь пожара составила 200 квадратных метров, для ликвидации возгорания были привлечены местные огнеборцы.
Всего же за минувшие сутки на территории области зафиксированы палы травы на площади 1,5 га земли.
В управлении МЧС напомнили, что на территории региона до 11 мая действует особый противопожарный режим, за который для физических лиц предусмотрен минимальный штраф в размере 10 тысяч рублей. Минималка для юридических лиц составляет от 400 тысяч рулей.