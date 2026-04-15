Житель Грязовецкого округа оштрафован за сжигание мусора

Житель деревни Боброво Грязовецкого округа заплатит штраф в 10 тысяч рублей за сжигание мусора на своем земельном участке. Как пояснили в региональном управлении МЧС, мужчина накануне развел на участке открытый огонь, однако из-за сильного ветра пламя перекинулось на сухую траву.

В результате площадь пожара составила 200 квадратных метров, для ликвидации возгорания были привлечены местные огнеборцы.

Всего же за минувшие сутки на территории области зафиксированы палы травы на площади 1,5 га земли.

В управлении МЧС напомнили, что на территории региона до 11 мая действует особый противопожарный режим, за который для физических лиц предусмотрен минимальный штраф в размере 10 тысяч рублей. Минималка для юридических лиц составляет от 400 тысяч рулей.