Мать на цепи как пассивный доход

Мать на цепи ради пенсии: в Бабаево вынесли приговор дочери-садистке

Бабаевский районный суд поставил точку в деле, от которого веет средневековой дикостью. В деревне Пожара за закрытыми дверями обычной квартиры больше двух лет разворачивался сценарий фильма ужасов: 43-летняя женщина приковывала свою 65-летнюю мать металлической цепью к кровати. Накануне суд вынес приговор, который отправит дочь в колонию общего режима на четыре года, напомнив, что неприязнь к немощному родственнику не оправдывает садизм.

Ситуация в семье вскрылась во время плановой проверки надзорными органами. Оказалось, что пока пожилая женщина была лишена возможности свободно передвигаться и терпела постоянные оскорбления от дочери и её 49-летнего сожителя, сама осужденная спокойно распоряжалась пенсией матери. Особый цинизм ситуации придает то, что всё это время в квартире находились трое несовершеннолетних детей, которые ежедневно наблюдали за истязанием собственной бабушки. Сообщник женщины также не останется безнаказанным — материалы в отношении него выделены в отдельное производство.

Мотивом преступления, по версии следствия, стала усталость от ухода за больным человеком и корысть. Вместо того чтобы обеспечить матери достойную старость, дочь выбрала путь запугивания и физического ограничения свободы. Помимо четырехлетнего срока, суд обязал осужденную выплатить пострадавшей 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.