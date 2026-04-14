Разъяренный житель Вытегорского округа напал на полицейских

Источник фото: УМВД России по Вологодской области

Мужчина вооружился напильником и доской

В Вытегорском округе задержан 43-летний местный житель за нападение на сотрудников полиции. Мужчина сначала был вооружен напильником, затем пытался ударить сотрудника полиции доской.

Как рассказали в региональном УМВД, участковых вызвала жительница поселка Депо, у которой нетрезвый сожитель вел себя агрессивно, угрожая выбить стекла в доме.

«Будучи агрессивно настроенным к двум участковым полиции, прибывшим по вызову, замахнулся в их сторону напильником, но не смог ударить, так как сотрудница полиции выхватила инструмент и отбросила его в сторону. После этого фигурант схватил с земли доску и вновь попытался напасть на полицейских, но был остановлен вторым сотрудником полиции», - рассказали в региональном следкоме.

В УМВД уточнили, что злоумышленник схватил сотрудницу полиции за руку и вывернул ей кисть, после чего был блокирован участковыми и сотрудниками ГИБДД.

В отношении задержанного составлен административный материал, также возбуждено уголовное дело по статье за применение насилия в отношении представителя власти.