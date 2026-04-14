Житель Вологды убил своего знакомого

Александр Черняткин
корреспондент
Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Подозреваемый задержан


В Вологде по подозрению в убийстве задержан 49-летний местный житель. Преступление было совершено вечером 10 апреля в квартире дома по Советскому проспекту.

Как сообщает региональное управление следственного комитета, в квартире произошла ссора между жителями во время распития спиртных напитков.

«Испытывая возникшую неприязнь, один из мужчин нанес несколько ударов в шею второму. От полученных повреждений пострадавший скончался», - уточнили в следкоме.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, подозреваемый во время допроса признался в преступлении.

