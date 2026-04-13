Верховажский журналист обнаружен погибшим

Источник фото: Газета «Верховажский вестник»

Тело корреспондента газеты «Верховажский вестник» Владимира Басова обнаружено в реке Вага в нескольких километрах от райцентра. Владимира Басова искали с 6 апреля.

Как сообщает группа газеты в соцсетях, первоначально в реке Вага был обнаружен сапог, принадлежащий Владимиру Басову. Также на берегу реки были найдены следы обуви, на кусте рядом обломанная ветка. Найденный сапог подтвердил версию гибели журналиста в реке. В воскресенье нашли тело журналиста.

«Владимир Басов отдал верховажской журналистике 35 лет. Он пришел на должность корреспондента в районную газету «Путь к коммунизму» в 1981 году и проработал до 1990 года. В 2000 он вновь был принят на работу, уже в «Верховажский вестник», и трудился до 2026 года. Ему было всего 66 лет», - говорится в сообщении группы в соцсетях.

Владимир Басов вел в газете темы экономики, ЖКХ, ремонта и строительства, являлся автором ежемесячной страницы для мужчин про охоту и рыбалку «Субботний привал». В 2015 году Владимир Басов стал дипломантом областного конкурса имени В.А. Гиляровского в номинации «Репортаж года».

Обстоятельства его гибели пока не известны.