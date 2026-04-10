Появляются первые жертвы весенней рыбалки

Источник фото: МЧС России по Вологодской области

Во время рыбалки утонул дачник из Череповца

В Череповецком округе во время рыбалки погиб 59-летний дачников из Череповца. Происшествие случилось на реке Кондаша у деревни Гавино.

Как сообщает региональное управление МЧС, тело погибшего мужчины обнаружили в воде жители деревни.

В управлении следственного комитета уточнили, что следов, указывающих на криминальную смерть, не выявлено. По факту происшествия назначена судебная проверка.

МЧС напоминает, что многие водоемы уже освободились ото льда, но при этом вода остается ледяной и при падении в нее в такое время года может не спасти даже жилет – смерть от переохлаждения наступает в считанные минуты.