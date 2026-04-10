Череповчан нет в списке погибших на Камчатке туристов
Источник фото: МЧС России
Двое погибших учились в Санкт-Петербургском горном университете
Стали известны личности погибших на Камчатке туристов. Как оказалось, двое молодых людей, которые погибли от обморожения, учились в Санкт-Петербургском горном университете. Ранее NewsVo сообщал, что среди погибших туристов могут жить жители Череповца.
Как стало известно, во время перехода к Авачинскому перевалу группу из девяти туристов, в составе которой были череповчане и питерцы, настигла сильнейшая буря – частое явление на Камчатке весной.
Два человека предложили сменить первоначальный маршрут на более короткий и безопасный. Однако остальные участники группы с ними не согласились, несмотря на риски. При этом палатки и спутниковые телефоны оставались только той части группы, которая предлагала более безопасный маршрут.
В итоге группа из двух человек благополучно добралась до точки старта, а остальные семь человек попали в жуткую метель: два человека погибли, остальные получили обморожения.
Выживших уже эвакуировали вертолетом МЧС, им оказывают медицинскую помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям УК.
«Основной причиной является грубое нарушение правил элементарной безопасности. Основное правило звучит так: «Вместе пошли — вместе пришли». Поэтому делиться на группы и менять маршрут — не самое лучшее занятие», — уверен министр по ЧС Камчатки Сергей Лебедев.