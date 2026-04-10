Череповчан нет в списке погибших на Камчатке туристов

Двое погибших учились в Санкт-Петербургском горном университете

Стали известны личности погибших на Камчатке туристов. Как оказалось, двое молодых людей, которые погибли от обморожения, учились в Санкт-Петербургском горном университете. Ранее NewsVo сообщал, что среди погибших туристов могут жить жители Череповца.

Как стало известно, во время перехода к Авачинскому перевалу группу из девяти туристов, в составе которой были череповчане и питерцы, настигла сильнейшая буря – частое явление на Камчатке весной.

Два человека предложили сменить первоначальный маршрут на более короткий и безопасный. Однако остальные участники группы с ними не согласились, несмотря на риски. При этом палатки и спутниковые телефоны оставались только той части группы, которая предлагала более безопасный маршрут.

В итоге группа из двух человек благополучно добралась до точки старта, а остальные семь человек попали в жуткую метель: два человека погибли, остальные получили обморожения.

Выживших уже эвакуировали вертолетом МЧС, им оказывают медицинскую помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям УК.