Пожилая сокольчанка погибла в огне

Александр Черняткин
Источник фото: Управление МЧС по Вологодской области

Происшествие случилось в деревне Нестерово


В Сокольском округе накануне погибла пожилая женщина. происшествие случилось в деревне Нестерово в одиннадцатом часу вечера.

Как пояснили в региональном управлении МЧС, пожарную охрану вызвали жители деревни, которые заметили зарево. В деревне горел частный дом, принадлежащий 76-летней местной жительнице.

«Из-за сильного ветра огонь перекинулся на стоящие рядом баню и хозпостройку. На момент прибытия пожарных подразделений дом был охвачен огнём полностью», - рассказали в управлении МЧС.

После ликвидации очага возгорания на пепелище были обнаружены останки человека. По предварительным данным, найдена хозяйка дома.

Обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются.

