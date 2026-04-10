Череповецкие туристы могут быть среди погибших или пострадавших на Камчатке

Всего в туристической группе 7 человек

Туристы из Череповца могут быть среди погибших или пострадавших на Камчатке, которые обнаружены спасателями. Всего в группе было 7 человек, двое из них погибли, еще пятеро обнаружены с серьезными обморожениями.

Как сообщает Telegram-канал Shot, 28 марта группа туристов в составе 9 человек вышла из поселка Пиначево по маршруту. Возраст туристов – от 21 до 31 года, часть из них – череповецкие, другая часть – из Санкт-Петербурга. Правда, пока точно не известно, сколько в группе было туристов из Череповца и сколько питерских.

3 апреля между туристами произошел серьезный конфликт, в результате группа разделилась – двое пошли по сокращенному пути, взяв с собой спутниковый телефон и палатку, остальные 7 человек отправились по основному маршруту.

Именно эта группа 6 апреля последний раз вышла на связь, после чего пропала. Накануне группа была обнаружена. Сообщается, что два человека из группы погибли, остальные получили сильные обморожения.

По предварительным данным, они попали в сильную пургу.

Сейчас все пятеро выживших туристов доставлены на базу у подножья Авачинского вулкана. По предварительным данным, погибли двое молодых людей 2001 и 2003 годов рождения.