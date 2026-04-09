Два автомобиля спалили в Вологодской области

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
Источник фото: МЧС России по Вологодской области поджоги

В Вологодской области спалили два автомобиля. Один случай произошел в Череповце, второй в Вологде.

В городе металлургов сгорела грузовая «Газель». Происшествие случилось накануне около шести часов вечера. По информации регионального управления МЧС, возгорание произошло в кабине автомобиля. В результате пожара выгорел сам грузовичок, а также пострадали два припаркованных рядом автомобиля.

Похожий пожар случился в областном центре сегодня в начале четвертого ночи. Легковой автомобиль загорелся около дома №1 на улице Ломоносова.

«Огонь уничтожил горючие материалы в передней части авто, колёса, капот, салон и двери. На вызов выезжали 9 человек и 2 единицы техники», - уточнили в региональном управлении МЧС.

В обоих случаях причиной пожара эксперты считают поджог.

