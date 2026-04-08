В Череповце отечественная легковушка насмерть сбила пешехода

В Череповце молодой водитель отечественного автомобиля «Лада Приора» насмерть сбил пешехода. Происшествие случилось накануне в девятом часу вечера у дома №71 по улице Сталеваров.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, пешеход переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. От полученных травмы мужчина скончался на месте ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции уточняют обстоятельства аварии.