В Череповце отечественная легковушка насмерть сбила пешехода
Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области
В Череповце молодой водитель отечественного автомобиля «Лада Приора» насмерть сбил пешехода. Происшествие случилось накануне в девятом часу вечера у дома №71 по улице Сталеваров.
Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, пешеход переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. От полученных травмы мужчина скончался на месте ДТП.
Сотрудники Госавтоинспекции уточняют обстоятельства аварии.