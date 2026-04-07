Молодая вологжанка погибла в Краснодарском крае

Девушка упала в пропасть с большой высоты

В Краснодарском крае разбилась 24-летняя вологжанка София. Как сообщает Telegram-канал Shot, девушка отправилась в составе незарегистрированной туристической группы в пещеру Глубокий Яр, которая получила название «Пасть дракона».

Во время похода София оступилась и упала в расщелину с огромной высоты. Ночью спасатели с помощью специального оборудования подняли ее тело.

«София родом из Вологды, переехала в Лоо. Девушка увлекалась спелеологией — наукой, изучающей пещеры. Она часто выбиралась в экстремальные походы, также занималась дрессировкой собак», - сообщает тг-канал.

Пещера «Пасть дракона» считается популярной среди туристов. Она находится по пути в Красную поляну из Адлера и Сочи. Пещеру относят к числу самых загадочных и редких. Ее глубина местами достигает 54 метров.