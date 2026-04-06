Иномарка сбила лося под Череповцом

В Череповецком округе два человека получили травмы в результате ДТП с лосем. Авария произошла накануне на 398-километре автодороги Сергиев Посад – Череповец.

Как пояснили в региональном управлении Госавтоинспекции, 19-летний молодой человек, управляя автомобилем «Киа Спектра» в хоне действия дорожного знака «Дикие животные» сбил лося на встречной полосе движения. После ДТП автомобиль улетел в кювет.

В результате ДТП 18-летний пассажир автомобиля доставлен в больницу с травмами, водителю медицинская помощь оказана на месте.

Специалисты предупреждают, что сейчас у лосей началась сезонная миграция, поэтому возможет выход животных на дорогу.