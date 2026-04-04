Иномарка улетела в кювет под Соколом

В результате ДТП пострадали два человека

В Сокольском округе в результате ДТП травмы получили два человека. Авария произошла накануне около полудня на 27-м километре автодороги сокол – Харовск – Вожега.

По информации регионального УМВД, 56-летний водитель автомобиля «Mitsubishi ASX», двигаясь в направлении Сокола, не справился с управлением. В результате иномарка вылетела в кювет.

В результате аварии травмы получил водитель «японца», а также 73-летняя пассажирка автомобиля. Оба пострадавших доставлены в Сокольскую ЦРБ.

Обстоятельства аварии уточняют сотрудники Госавтоинспекции.