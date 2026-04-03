Молодой вологжанин устроил ДТП в завокзальном микрорайоне

Источник фото: Госавтоинспекция по Вологодской области

В Вологде 19-летний водитель автомобиля «Дэу Нэксия» устроил ДТП в завокзальном микрорайоне. Авария произошла накануне днем на улице Болонина.

Как пояснили в региональном управлении Госавтоинспекции, водитель Дэу на перекрестке с улицей Ловенецкого не уступил дорогу автомобилю «Киа Маджентис», которым управлял 55-летний мужчина. после удара «Дэу» снесла дорожный знак.

В результате аварии пострадали два человека – водитель «Киа», которого доставили в больницу и 16-летняя пассажирка Дэу».

Также сотрудники полиции уточнили, что у виновника аварии не было водительских прав.