Молодой вологжанин устроил ДТП в завокзальном микрорайоне

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
ДТП травмы

Источник фото: Госавтоинспекция по Вологодской области

В результате аварии пострадали два человека


В Вологде 19-летний водитель автомобиля «Дэу Нэксия» устроил ДТП в завокзальном микрорайоне. Авария произошла накануне днем на улице Болонина.

Как пояснили в региональном управлении Госавтоинспекции, водитель Дэу на перекрестке с улицей Ловенецкого не уступил дорогу автомобилю «Киа Маджентис», которым управлял 55-летний мужчина. после удара «Дэу» снесла дорожный знак.

В результате аварии пострадали два человека – водитель «Киа», которого доставили в больницу и 16-летняя пассажирка Дэу».

Также сотрудники полиции уточнили, что у виновника аварии не было водительских прав.

