Жулики высокого подъема: гиды годами травили туристов на Эвересте

Сотрудники, сопровождающие альпинистов на Эвересте, были уличены в массовом и регулярном мошенничестве. Гиды убеждали клиентов воспользоваться дорогой спасательной операцией из-за симптомов обычной горной болезни при нахождении на высоте.

Если пугающих симптомов не было, гиды вызывали их у клиентов сами, давая таблетки или соду. С 2022 по 2025 это принесло жуликам высокого подъема 15 миллионов фунтов стерлингов от 300 пострадавших.

Удар от действий злоумышленников приняли на себя страховые компании, которые были вынуждены покрывать расходы на необоснованно дорогие спасательные операции, полагая их следствием несчастных случаев или резкого ухудшения здоровья туристов.

Схема была раскрыта еще в 2018, но власти не приняли мер.

Альпинизм давно перестал быть уделом сильных и храбрых и стал развлечением для любого, кому нет места на высоте.