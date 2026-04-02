Жулики высокого подъема: гиды годами травили туристов на Эвересте
Сотрудники, сопровождающие альпинистов на Эвересте, были уличены в массовом и регулярном мошенничестве. Гиды убеждали клиентов воспользоваться дорогой спасательной операцией из-за симптомов обычной горной болезни при нахождении на высоте.
Если пугающих симптомов не было, гиды вызывали их у клиентов сами, давая таблетки или соду. С 2022 по 2025 это принесло жуликам высокого подъема 15 миллионов фунтов стерлингов от 300 пострадавших.
Удар от
Схема была раскрыта еще в 2018, но власти не приняли мер.
Альпинизм давно перестал быть уделом сильных и храбрых и стал развлечением для любого, кому нет места на высоте.