Грузовой поезд врезался в легковой автомобиль в Бабаевском округе
Опубликовано
Источник фото: Елена Майорова, Global Look Press поезд
В Бабаевском округе грузовой поезд врезался в грузовой автомобиль. происшествие случилось сегодня в седьмом часу утра на железнодорожном переезде Бабаево – Тешемля.
Как уточняет пресс-служба Октябрьской железной дороги, на регулируемом ж/д переезде автомобиль выехал на пути перед идущим поездом.
«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, - сообщает пресс-служба дороги.
При этом схода подвижного состава и пострадавших среди локомотивной бригады нет. Водитель легкового автомобиля также чудом не пострадал.
После ДТП движение поездов было организовано по соседнему пути.