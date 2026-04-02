Грузовой поезд врезался в легковой автомобиль в Бабаевском округе

В Бабаевском округе грузовой поезд врезался в грузовой автомобиль. происшествие случилось сегодня в седьмом часу утра на железнодорожном переезде Бабаево – Тешемля.

Как уточняет пресс-служба Октябрьской железной дороги, на регулируемом ж/д переезде автомобиль выехал на пути перед идущим поездом.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, - сообщает пресс-служба дороги.

При этом схода подвижного состава и пострадавших среди локомотивной бригады нет. Водитель легкового автомобиля также чудом не пострадал.

После ДТП движение поездов было организовано по соседнему пути.