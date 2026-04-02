Вологодский троллейбус полностью сгорел в центре Калининграда
Троллейбус в час пик был битком набит пассажирами
В центре Калининграда накануне вечером полностью выгорел троллейбус вологодской компании «Транс-Альфа». Как сообщает РБК Калининград, несмотря на то, что оперативные службы прибыли к месту ЧП за считанные минуты, к их приезду троллейбус почтит полностью выгорел.
После возгорания пассажиры молотками выбивали стекла, чтобы выбраться наружу.
В результате происшествия пять человек получили травмы, одна женщина была госпитализирована бригадой скорой помощи с травмой ноги, остальные от госпитализации отказались, уточнили в региональном МЧС.
Губернатор региона Алексей Беспрозванных в своих соцсетях сообщил, что Калининград закупил два троллейбуса у вологодской компании «Транс-Альфа»
«Поручил оперативно назначить проверку и экспертизу, чтобы установить точную причину возгорания. До выяснения обстоятельств снять с маршрута второй троллейбус. Оформить официальную претензию производителю «Транс-Альфа»», — написал глава региона.
С причинами пожара разбираются компетентные органы.