Вологодский троллейбус полностью сгорел в центре Калининграда

Источник фото: Марина Маркевич троллейбус

Троллейбус в час пик был битком набит пассажирами

В центре Калининграда накануне вечером полностью выгорел троллейбус вологодской компании «Транс-Альфа». Как сообщает РБК Калининград, несмотря на то, что оперативные службы прибыли к месту ЧП за считанные минуты, к их приезду троллейбус почтит полностью выгорел.

После возгорания пассажиры молотками выбивали стекла, чтобы выбраться наружу.

В результате происшествия пять человек получили травмы, одна женщина была госпитализирована бригадой скорой помощи с травмой ноги, остальные от госпитализации отказались, уточнили в региональном МЧС.

Губернатор региона Алексей Беспрозванных в своих соцсетях сообщил, что Калининград закупил два троллейбуса у вологодской компании «Транс-Альфа»

«Поручил оперативно назначить проверку и экспертизу, чтобы установить точную причину возгорания. До выяснения обстоятельств снять с маршрута второй троллейбус. Оформить официальную претензию производителю «Транс-Альфа»», — написал глава региона.

С причинами пожара разбираются компетентные органы.