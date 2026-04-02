В Харовске многодетная семья осталась без крыши над головой

Александр Черняткин
корреспондент
Источник фото: МЧС России по Вологодской области пожар

Дом после пожара не пригоден для проживания


В Харовске сегодня ночью сгорел частный дом, в котором проживала многодетная семья. Возгорание в доме на улице Школьной случилось незадолго до полуночи.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, дома в этот момент находились 48-летний хозяин вместе с 47-летней супругой, а также трое их детей – 12-летния сын и его несовершеннолетние брат с сестрой. Все они смогли самостоятельно эвакуироваться из горящего дома.

«Пожар удалось ликвидировать на 70 квадратах. Дом больше не пригоден для проживания — огонь серьёзно повредил кровлю и стены по всей площади», - пояснили в вологодском управлении МЧС.

Предварительном причиной пожара огнеборцы называют неисправный дымоход.

