Еще один молодой питбайкер пострадал в ДТП в Вологодской области

Александр Черняткин
корреспондент
Источник фото: УМВД России по Вологодской области

Происшествие случилось в Чагодощенском округе


В Чагодощенском округе в результате ДТП получил травмы 16-летний парень. Происшествие случилось накануне около десяти часов вечера в поселке Сазоново. По информации регионального УМВД, подростка сбил автомобиль Форд Фьюжн, которым управлял 22-летний молодой человек.

По предварительным данным. оба транспортных средства двигались в попутном направлении. Когда автомобиль начал обгонять ехавшего впереди питбайкера, тот дернул руль влево и влетел под автомобиль.

Подросток с различными травмами доставлен в центральную районную больницу. Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Материалы по теме
В Вологде требуются доноры крови
Весной на Вологодчине пройдет более 10 тысяч мероприятий
Пасха-2026: поехали! 12 апреля станет самым светлым днем года — как не испортить праздник «куличной» диетой