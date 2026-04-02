Еще один молодой питбайкер пострадал в ДТП в Вологодской области

В Чагодощенском округе в результате ДТП получил травмы 16-летний парень. Происшествие случилось накануне около десяти часов вечера в поселке Сазоново. По информации регионального УМВД, подростка сбил автомобиль Форд Фьюжн, которым управлял 22-летний молодой человек.

По предварительным данным. оба транспортных средства двигались в попутном направлении. Когда автомобиль начал обгонять ехавшего впереди питбайкера, тот дернул руль влево и влетел под автомобиль.

Подросток с различными травмами доставлен в центральную районную больницу. Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства происшествия.