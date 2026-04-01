Автомобиль «Озон» сбил пожилую вологжанку

Авария произошла накануне на улице Герцена

В Вологде автомобиль маркетплейса «Озон» сбил пожилую женщину. Авария произошла накануне около половины четвертого дня у дома №98 по улице Герцена.

Как уточнили в областном управлении Госавтоинспекции, автомобиль «Газель» под управлением 22-летнего молодого человека двигался задним ходом и сбил 89-летнюю женщину, шедшую по тротуару.

Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции уточняют детали происшествия.

«Партнер отстранен от работы. Мы проведем дополнительный инструктаж для работников доставки. Для нас важно, чтобы каждый выезд курьеров был максимально безопасным для водителей и пешеходов: мы проверяем у партнеров необходимые навыки по управлению техникой и знания ПДД. Перед выездом на маршрут — транспорт и физическое состояние, особое внимание уделяем обучению. Если выявляем нарушения, то отстраняем курьеров от работы. Сейчас пострадавшей ничего не угрожает. Она была доставлена в областную больницу, курьер на связи с ней и ее родственниками. Мы будем следить за ее состоянием и готовы оказать необходимую помощь», - сообщает внешняя пресс-служба Ozon.