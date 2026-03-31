Пенсионер погиб в огне под Вологдой

Александр Черняткин
Источник фото: МЧС России по Вологодской области

Происшествие случилось сегодня ночью


В Вологодском округе в результате пожара погиб 74-летний мужчина. Происшествие случилось сегодня ночью в деревне Афанасово.

Как пояснили в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около трех часов ночи. По сигналу на место происшествия выдвинулись 8 сотрудников противопожарной службы.

В результате пожара полностью сгорели дом, баня, гараж и дровяник. В сгоревшем доме огнеборцы обнаружили погибшим хозяина строений.

Предварительной причиной трагедии называют аварийный режим работы электрооборудования.

