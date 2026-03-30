Женщина спасла внучку во время пожара в Вологде

Происшествие случилось на улице Ленинградской

В Вологде во время пожара в квартире дома по улице Ленинградской женщина спасла свою внучку. Происшествие случилось в субботу, около четырех часов дня в доме №44.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, в квартире на третьем этаже находилась мать собственницы вместе со своей внучкой, когда загорелась стиральная машина.

«Незадолго до пожара женщина поставила стирать вещи. Проходя мимо ванной, она услышала стук и треск, а, открыв дверь, увидела, что машинка уже горит. Женщина незамедлительно вывела из квартиры ребёнка, обесточила помещение и сообщила о случившемся пожарную охрану», - уточнили в управлении МЧС.

На место пожара были отправлены 11 огнеборцев. Пожар удалось потушить на 3-х квадратных метрах.