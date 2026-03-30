Двое жителей Санкт-Петербурга погибли под Вытегрой

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

 Обстоятельства их гибели устанавливаются


Двое жителей Санкт-Петербурга погибли в Вытегорском округе. Происшествие случилось на Волго-Балтийском канале.

«По данным следствия, утром 29 марта в шлюзе-2 Волго-Балтийского канала спасателями были обнаружены тела двух мужчин. В настоящее время их личности установлены, ими оказались мужчины 64 и 65 лет, отдыхавшие в Вытегорском округе. Об их пропаже днем ранее заявили родственники, с которыми те не выходили на связь после ухода на рыбалку», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

По факту гибели мужчин проводится процессуальная проверка. По предварительным данным, следов криминальной гибели на месте происшествия не обнаружено.

