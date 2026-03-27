Череповецкие огнеборцы спасли женщину во время пожара

Александр Черняткин
Источник фото: МЧС России по Вологодской области пожар

Неизвестные подожгли дверь ее квартиры


В Череповце огнеборцы спасли женщину во время пожара. Происшествие случилось накануне в седьмом часу вечера в доме на улице Боршодской.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, местные жители сообщили в дежурную часть о возгорании двери квартиры на втором этаже дома. На место происшествия выдвинулись более 20 пожарных.

До прибытия огнеборцев 5 жильцов дома самостоятельно вышли на улицу. Хозяйку квартиры, где загорелась дверь, вывели на улицу сотрудники газодымозащитной службы.

По словам экспертов, наиболее вероятной причиной возгорания стал поджог.

