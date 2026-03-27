Массированная атака БПЛА предпринята сегодня на промплощадку Череповца

Массированная атака беспилотников предпринята сегодня на промышленную площадку Череповца. По информации губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, всего в результате атаки сбито 10 беспилотников.

Как уточнил врип главы города Андрей Накрошаев, сейчас угрозы для жизнедеятельности населения нет.

«На текущий момент угрозы для жизнедеятельности населения нет; информация о каких-либо утечках не подтверждена. Будем оперативно информировать о развитии ситуации», - рассказал Накрошаев.

По его словам, во время атаки было задействовано ПВО, а на месте возможного падения обломков развернута работа экстренных служб.

«Повреждений критической инфраструктуры округа при этом нет, также нет погибших и пострадавших», - уточнил губернатор Георгий Филимонов.

Глава региона также пояснил, что на месте работают экстренные службы, собран оперативный штаб.

На данный момент прозвучал отбой режима «Беспилотная опасность».