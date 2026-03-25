Маленький водитель питбайка сбил мужчину под Череповцом

Источник фото: Госавтоинспекция Вологодской области

Мальчик был без шлема и без экипировки

В Череповецком округе 7-летний водитель питбайка сбил 57-летнего мужчину. Происшествие случилось накануне около половины шестого вечера в деревне Антоново.

Как уточнили в отделе Госавтоинспекции, сам юный водитель питбайка BSE EVO 110 был без шлема и, естественно, без прав. Мужчина шел по обочине в попутном направлении.

Пешеход с травмами был доставлен в Череповецкую областную больницу №3, сам водитель питбайка тоже вместе с родителями позже обратился за медицинской помощью.