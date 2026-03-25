Еще два беспилотника сбиты на западе Вологодской области

БПЛА

Всего за ночь над регионом уничтожены три БПЛА

На западе Вологодской области сбиты еще три летательных аппарата. Как уточнил губернатор области Георгий Филимонов, БПЛА сбиты в Устюженском и Чагодощенском округах. Глава региона уточнил, что жертв и разрушений нет. на месте происшествия работают профильные специалисты.

Как ранее сообщал NewsVo, один беспилотник сегодня был сбит около 3 часов ночи в небе над Череповецким округов. Всего за прошедшую ночь над российскими регионами было уничтожено 389 украинских БПЛА.