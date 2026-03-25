Беспилотник сбит сегодня в Череповецком округе

Всего за прошедшую ночь в российских регионах было уничтожено 389 украинских БПЛА

В Череповецком округе сегодня ночью был сбит беспилотный летательный аппарат. Как уточнил глава региона Георгий Филимонов, беспилотник был сбит около 3 часов ночи. По его словам, жертв и разрушений нет.

«Напомню, что в случае обнаружения обломков БПЛА необходимо не приближаться и не трогать подозрительные предметы; незамедлительно сообщить по номеру 112», - уточнил Филимонов.

Всего, по данным министерства обороны, в период с 23.00 24 марта до 7.00 мск 25 марта, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей, Московского региона и республики Крым.