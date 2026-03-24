Житель Вытегорского округа погиб на рыбалке

По факту гибели мужчины проводится процессуальная проверка

В Вытегорском округе во время рыбалки погиб 43-летний житель деревни Белоусово. Происшествие случилось сегодня утром около деревни Анхимово на Волго-Балтийском канале.

Как пояснили в региональном управлении МЧС, сообщение от местных жителей на пульт дежурного поступило около половины девятого утра. К месту происшествия выдвинулись спасатели АСУНЦ «Вытегра» и сотрудники полиции. Спасти потерпевшего не удалось, его тело было извлечено из воды.

Сотрудники Кирилловского межрайонного следственного отдела по факту гибели мужчины начали процессуальную проверку.

В региональном МЫС напомнили, что в большинстве муниципалитетов действуют запреты выхода на лед, который из-за теплой погоды очень быстро теряет свою прочность.