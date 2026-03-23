Водитель «Нивы» пострадал в ДТП под Череповцом

Александр Черняткин
корреспондент
Источник фото: УМВД России по Вологодской области ДТП

Авария произошла на дороге Череповец – Ирдоматка


В Череповецком округе в ДТП пострадал 64-летний водитель автомобиля «Нива». Авария произошла в субботу, 21 марта на втором километре автодороги Череповец – Ирдоматка.

Как пояснили в областном управлении Госавтоинспекции, 79-летний водитель иномарки «Субару Форестер», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю «Нива». После удара «Субару» выделена с трассы.

Выяснилось, что у водителя «Нивы» не было прав. Мужчина с травмами был доставлен в областную больницу № 3.

Материалы по теме
Билайн ускорил интернет в вологодском аэропорту почти на 50%
Две вологодские школьницы выступят в шоу «Супернинзя. Дети»
Молодая вологжанка зарезала своего сожителя