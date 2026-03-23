Молодая вологжанка зарезала своего сожителя

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Убийство совершено в выходные в областном центре

В Вологде задержана 29-летняя женщина по подозрению в убийстве 41-летнего сожителя. Преступление совершено вечером 21 марта в квартире дома по улице Горького.

«Вечером 21 марта 2026 года в одной из квартир дома по улице Горького в городе Вологде между сожителями произошла ссора, в ходе которой женщина нанесла мужчине множественные удары ножом по руке и ноге. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте», - сообщает региональное управление следственного комитета.

В настоящее время женщина допрошена, следствием решается вопрос об избрании меры пресечения.