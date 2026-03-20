Вологжанин задержан по подозрению в убийстве матери
Опубликовано
Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области убийство
Преступление было совершено на улице Текстильщиков
В Вологде задержан 34-летний мужчина по подозрению в убийстве собственной матери. Преступление было совершено в квартире дома по улице Текстильщиков.
«По версии следствия, утром 19 марта 2026 года фигурант, находясь по месту своего жительства, в доме на улице Текстильщиков в городе Вологде, причинил смертельные повреждения своей матери», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.
В ведомстве пояснили, что на месте преступления обнаружены объекты, которые стали достаточными для задержания сына убитой женщины.
Обстоятельства убийства в настоящее время выясняют следователи.