Вологжанин задержан по подозрению в убийстве матери

Александр Черняткин
корреспондент
Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области убийство

В Вологде задержан 34-летний мужчина по подозрению в убийстве собственной матери. Преступление было совершено в квартире дома по улице Текстильщиков.

«По версии следствия, утром 19 марта 2026 года фигурант, находясь по месту своего жительства, в доме на улице Текстильщиков в городе Вологде, причинил смертельные повреждения своей матери», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

В ведомстве пояснили, что на месте преступления обнаружены объекты, которые стали достаточными для задержания сына убитой женщины.

Обстоятельства убийства в настоящее время выясняют следователи.

