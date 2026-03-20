Иномарка сбила двух пешеходов в Вологде

Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Вологды

В Вологде два пешехода попали под колеса иномарки «Киа Сид». Происшествие случилось накануне около 17:00 на улице Козленской.

По информации городского отдела Госавтоинспекции, автомобиль выезжал с прилегающей территории на улицу Козленскую с правым поворотом и во время проезда нерегулируемого пешеходного перехода не пропустил двух пешеходов мужчин – 28-ми и 29-ти лет.

В результате оба пешехода получили травмы и были доставлены в больницу.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.