Новости

Иномарка сбила двух пешеходов в Вологде

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
ДТП пешеходы травмы

Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Вологды

Происшествие случилось на улице Козленской


В Вологде два пешехода попали под колеса иномарки «Киа Сид». Происшествие случилось накануне около 17:00 на улице Козленской.

По информации городского отдела Госавтоинспекции, автомобиль выезжал с прилегающей территории на улицу Козленскую с правым поворотом и во время проезда нерегулируемого пешеходного перехода не пропустил двух пешеходов мужчин – 28-ми и 29-ти лет.

В результате оба пешехода получили травмы и были доставлены в больницу.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
В Шекснинском округе сегодня закроют железнодорожный переезд
«Северсталь» поражением завершила предварительный этап чемпионата КХЛ
В Череповце «ГАЗель» сбила пенсионера на тротуаре