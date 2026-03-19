Новости

Устюжанка попала под колеса грузовика

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
ДТП травмы

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

В Великом Устюге местная жительница попала под колеса грузового «Мерседеса». Происшествие случилось сегодня в девятом часу утра на улице Красной райцентра.

Как уточнили в областном УМВД, пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил грузовик.

Женщина получила травму головы и была доставлена в районную больницу.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Скопировать ссылку
