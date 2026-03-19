Устюжанка попала под колеса грузовика
Опубликовано
Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области
В Великом Устюге местная жительница попала под колеса грузового «Мерседеса». Происшествие случилось сегодня в девятом часу утра на улице Красной райцентра.
Как уточнили в областном УМВД, пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил грузовик.
Женщина получила травму головы и была доставлена в районную больницу.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.