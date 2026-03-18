В Череповце водитель «Лады» сбил на «зебре» двух маленьких девочек

Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Череповца

Сам водитель заявил, что его ослепило солнце

В Череповце 28-летний водитель автомобиля «Лада Калина» с прицепом сбил двух 9-летних девочек. Происшествие случилось накануне у дома №4 по улице Городецкой.

Как пояснили в городском отделе Госавтоинспекции, пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сам водитель рассказал сотрудникам полиции. что его ослепило солнце.

Пострадавшие с различными травмами доставлены Вологодскую областную детскую больницу №2.