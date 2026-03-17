Под Тарногой сгорело 150 тонн сена

Источник фото: Управление МЧС по Вологодской области

Также повреждены конструкции склада

В Тарногском округе накануне сгорело 150 тонн сена. Происшествие о возгорании на складе сельхозкооператива в деревне Заречье поступило в пожарную охрану около половины одиннадцатого утра. Работники кооператива рассказали, что горит сено на территории открытого склада.

«На место были направлены 11 специалистов и 4 единицы техники. С огнём удалось справиться на площади 250 квадратных метров. Огонь уничтожил 150 тонн сена и повредил конструкции склада», - рассказали в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, наиболее вероятной причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности во время сварочных работ.