Пенсионерка погибла под Вологдой при странных обстоятельствах

Александр Черняткин
корреспондент
колодец погибла женщина

Источник фото: «Спасатель 35» в соцсетях

Тело погибшей женщины нашли в колодце


В Вологодском округе 86-летняя пенсионерка погибла при странных обстоятельствах. Тело погибшей женщины обнаружили в колодце деревни Бовыкино.

Как сообщают вологодские telegram-каналы, к женщине зашла соседка, стала искать, потому что договаривалась встретиться, однако ее нигде не было. Чуть позже погибшую нашли в колодце.

Странность ситуации заключается в том, что колодец полностью закрыт и просто так пролезть внутрь довольно сложно. Из колодца тело погибшей извлекли спасатели – водолазы аварийно-спасательной службы.

С обстоятельствами гибели пенсионерки разбираются следователи.

