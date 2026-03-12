Пенсионерка погибла под Вологдой при странных обстоятельствах

Источник фото: «Спасатель 35» в соцсетях

Тело погибшей женщины нашли в колодце

В Вологодском округе 86-летняя пенсионерка погибла при странных обстоятельствах. Тело погибшей женщины обнаружили в колодце деревни Бовыкино.

Как сообщают вологодские telegram-каналы, к женщине зашла соседка, стала искать, потому что договаривалась встретиться, однако ее нигде не было. Чуть позже погибшую нашли в колодце.

Странность ситуации заключается в том, что колодец полностью закрыт и просто так пролезть внутрь довольно сложно. Из колодца тело погибшей извлекли спасатели – водолазы аварийно-спасательной службы.

С обстоятельствами гибели пенсионерки разбираются следователи.