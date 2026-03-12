Страшная трагедия произошла сегодня ночью под Никольском

Источник фото: Управление МЧС по Вологодской области

На пожаре в огне погибли три человека, включая молодую девушку

В Никольском округе во время пожара в частном доме погибли три человека. Трагедия произошла сегодня ночью в поселке Кудангский.

Как уточняет региональное управление МЧС, сообщение о задымлении в частном деревянном доме поступило в пожарную охрану около половины первого. К месту трагедии выдвинулись 22 огнеборца. Площадь пожара составила 90 квадратных метров.

«Во время разборки и проливки конструкций дома были обнаружены тела троих погибших. Предположительно, это проживающие там двое взрослых и их 17-летняя дочь», - рассказали в управлении МЧС.

Причина трагедии пока не известна.