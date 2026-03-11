Новый вологодский троллейбус загорелся в Калуге

Источник фото: Кp40.ru

Вологодский троллейбус компании «Транс-Альфа» загорелся в Калуге. Пожар произошел сегодня утром. На линии вологодский троллейбус проработал всего 1 день. Как сообщает издание «Кp40.ru», перед рейсом троллейбус прошел необходимый осмотр.

По данным издания, троллейбус поступил в Калугу в конце января этого года. Всего город получил 12 троллейбусов, каждый из которых обошелся бюджету в 22,5 млн рублей. Глава города уже поручил снять все новые троллейбусы с маршрутов и временно заменить их автобусами.

Как ранее сообщалось, вологодские троллейбусы уже загорались в разных российских городах.

Так, в январе 2025 года в Братске Иркутской области два троллейбуса «Транс‑Альфы» загорелись на маршруте. Ни водители, ни пассажиры не пострадали, однако машины получили серьёзные повреждения, после чего все троллейбусы этой модели были временно сняты с эксплуатации для проверки.

Предварительной причиной ЧП в Калуге называют дефект аккумуляторной батареи. Городские власти направили поставщику официальную претензию, его представители должны прибыть в город для выяснения обстоятельств, сообщают «Калужские новости».