Новости

Под Кич-Городком два человека погибли от непотушенной сигареты

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
погибли люди пожар

Источник фото: Пресс-служба областного управления МЧС  

Происшествие случилось в поселке Югский


В поселке Югский Кич-Городецкого округа два человека погибли от непотушенной сигареты. Происшествие случилось накануне в одиннадцатом часу вечера.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о пожаре в доме №7 по улице Строителей поступило от местных жителей. На место происшествия были отправлены 11 огнеборцев.

«На месте пожара были обнаружены двое погибших: 52-летний собственник и его 40-летний знакомый. Специалисты госпожнадзора считают, что причиной трагедии стала неосторожность при курении», - уточнили в МЧС.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Администрация Вологды ищет застройщика площади почти в 10 га
Власти Вологды готовятся к подтоплениям
На Вологодскую область надвигается мощная волна тепла