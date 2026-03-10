Под Кич-Городком два человека погибли от непотушенной сигареты
Опубликовано
Источник фото: Пресс-служба областного управления МЧС
Происшествие случилось в поселке Югский
В поселке Югский Кич-Городецкого округа два человека погибли от непотушенной сигареты. Происшествие случилось накануне в одиннадцатом часу вечера.
Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о пожаре в доме №7 по улице Строителей поступило от местных жителей. На место происшествия были отправлены 11 огнеборцев.
«На месте пожара были обнаружены двое погибших: 52-летний собственник и его 40-летний знакомый. Специалисты госпожнадзора считают, что причиной трагедии стала неосторожность при курении», - уточнили в МЧС.