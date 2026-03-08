Как СССР травил сибирской язвой свое население

В начале 1979 советская страна только отошла от резких морозов, продержавшихся несколько дней на части ее территории.

Низкое качество советского транспорта и различного оборудования не выдержало низких же температур на 6-14 градусов ниже нормы. Ущерб для экономики был колоссальный. Число замёрзших насмерть неизвестно до сих пор.

И уже в марте случилось противоположное по сути ЧП. Виновными были люди, а не природа. И это происшествие советские власти скрыли.

В Свердловске (историческое название Екатеринбург) в военном городке 19 произошло заражение территории и населения сибирской язвой.

Свердловск 19 входил в секретную систему «Биопрепарат». По миролюбивой советской традиции там занимались тем, что требовали прекратить в развитых странах. А именно, разрабатывали биологическое оружие. Причем за 7 лет до этого СССР подписал Конвенцию о запрете биооружия.

30 марта 1979 советский специалист биоразработок Чернышев снял защиту на оборудовании. Не записал в журнале для коллег и закончил смену. Несколько часов опасное производство распространяло опасное облако с сибирской язвой в воздух.

4 апреля первых погибших – местных жителей рабочих керамического завода записывали как погибших от пневмонии. Честная и независимая советская местная пресса называла массовое заражение людей сибирской язвой распространением болезней коров из-за плохого корма.

Эвакуация населения, проживавшего плотностью 10 тысяч человек на 1 км2 не проводилась. Считается, что выбросом сибирской язвы были убиты минимум сотня человек. Советский химик Федоров позднее сообщал о 500 погибших. Но точное число их неизвестно. Убитые биооружием советские люди умирали до 12 июня 1979, как минимум.

Больше усилий советские власти приложили для обмана людей, чем для их спасения. Была применена программа по дезинформации общественного мнения в стране и мире. Под контроль взяли почту, связь, прессу. Работали и с иностранной разведкой.

Ельцин тогда был 1 секретарем Свердловского обкома партии. Позднее он в мемуарах рассказал правду об этой трагедии. В 1990-е медики Минобороны продолжали лгать, рассказывая о «зараженном мясе коров» и «диверсии врагов». 4 апреля 1992 Ельцин своим указом уравнял Чернобыльскую трагедию и Свердловскую.

Сотрудник Чернышев, виновный в массовом убийстве, не был наказан. Позднее он трудился на секретном заводе в Степногорске.

Учитывая все это, нельзя сказать точно, насколько это было спланированным экспериментом по применению биологического оружия.